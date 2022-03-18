Путин рассказал Шольцу о сложностях в переговорах с Украиной

Президент России Путин заявил Шольцу о «нереалистичных предложениях» Киева на переговорах

Киев выдвигает «нереалистичные предложения» в ходе мирных переговорах с Москвой. О сложностях в дипломатическом урегулировании кризиса президент России Владимир Путин рассказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин изложил также оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Путин рассказал немецкому коллеге про многократные попытки украинской стороны затянуть переговоры и вместе с тем заявил о принципиальной позиции России касательно «поиска развязок» к устойчивому миру на Украине.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал еще один телефонный разговор Путина с европейским лидером. Пресс-секретарь сообщил, что на 19:00 по московскому времени у российского президента запланированы переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.