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Путин рассказал Шольцу о сложностях в переговорах с Украиной

Президент России Путин заявил Шольцу о «нереалистичных предложениях» Киева на переговорах

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Киев выдвигает «нереалистичные предложения» в ходе мирных переговорах с Москвой. О сложностях в дипломатическом урегулировании кризиса президент России Владимир Путин рассказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин изложил также оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также Путин рассказал немецкому коллеге про многократные попытки украинской стороны затянуть переговоры и вместе с тем заявил о принципиальной позиции России касательно «поиска развязок» к устойчивому миру на Украине.

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Виктория Кондратьева
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