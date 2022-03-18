Посол России в Индии рассказал о готовых занять российский рынок компаниях

Посол РФ Алипов заявил, что индийские фармкомпании могут занять нишу на российском рынке

Индийские фармацевтические компании могут занять нишу на российском рынке, которую освободили западные производители в различных отраслях. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов, передает ТАСС.

По мнению главы российского диппредставительства, индийские компании после ухода с рынка многих западных партнеров России готовы занять нишу в большом количестве отраслей. «В частности, в фармацевтике», — рассказал он.

Ранее стало известно, что AbbVie отказалась поставлять в РФ ботокс и филлеры, а американский фармацевтический гигант Eli Lilly and Company, специализирующийся на производстве инсулина, приостановил инвестиции и экспорт ряда неосновных лекарств в Россию. 9 марта исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков заявил, что пока ни одна международная фармкомпания не приняла решения о прекращении экспорта препаратов в Россию.

Тем не менее лекарства все же дорожают. Европейские компании прекратили экспорт субстанций для производства препаратов на территории России, а ввозить их из Китая и Индии стало гораздо труднее из-за логистических проблем.