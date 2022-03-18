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Посол России в Индии рассказал о готовых занять российский рынок компаниях

Посол РФ Алипов заявил, что индийские фармкомпании могут занять нишу на российском рынке
Денис Алипов

Денис Алипов. Фото: Посольство Российской Федерации в Республике Индии

Индийские фармацевтические компании могут занять нишу на российском рынке, которую освободили западные производители в различных отраслях. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов, передает ТАСС.

По мнению главы российского диппредставительства, индийские компании после ухода с рынка многих западных партнеров России готовы занять нишу в большом количестве отраслей. «В частности, в фармацевтике», — рассказал он.

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Ранее стало известно, что AbbVie отказалась поставлять в РФ ботокс и филлеры, а американский фармацевтический гигант Eli Lilly and Company, специализирующийся на производстве инсулина, приостановил инвестиции и экспорт ряда неосновных лекарств в Россию. 9 марта исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков заявил, что пока ни одна международная фармкомпания не приняла решения о прекращении экспорта препаратов в Россию.

Тем не менее лекарства все же дорожают. Европейские компании прекратили экспорт субстанций для производства препаратов на территории России, а ввозить их из Китая и Индии стало гораздо труднее из-за логистических проблем.

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Анжелика Бережная
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