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Спорт

Чимаев сделал предложение Макгрегору

Боец MMA Хамзат Чимаев предложил Конору Макгрегору поспарринговаться с ним
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Globallookpress.com

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился в Twitter к ирландцу Конору Макгрегору.

Спортсмен предложил Макгрегору поспарринговаться с ним и британским бойцом Дарреном Тиллом перед возвращением ирландца в октагон. «Конор, если ты хочешь вернуться, мы поможем. Ждем тебя в нашем лагере», — написал Чимаев.

16 марта глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал сроки возвращения Макгрегора в октагон. Он заявил, что если восстановление после травмы пройдет правильно, ирландец будет допущен к тренировкам. В таком случае бой может состояться в начале осени.

Чимаев не потерпел ни одного поражения в MMA. На его счету четыре победы в UFC. Всего в активе спортсмена десять побед в десяти поединках. Чимаев неоднократно вызывал на бой Макгрегора, заявляя, что готов драться в разных весовых категориях.

Андрей Стрельцов
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