Медведев опроверг возможность коллапса российской экономики

Медведев заявил, что западные санкции не приведут к коллапсу экономики России

Введенные странами Запада санкции не приведут к коллапсу российской экономики. Возможность подобного развития событий опроверг заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, правительство уже приняло необходимые меры по поддержке экономики страны и граждан. В частности, речь идет о выделении дополнительного финансирования на проекты в области сельского хозяйства, банковского сектора и высоких технологий.

«У нас есть все возможности для собственного развития», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что в предыдущие годы санкции, которые вводились Западом против Москвы, уже заставили страну активнее развивать импортозамещение во всех отраслях и в конечном итоге пошли только на благо.

Ранее в марте Медведев передал привет «Макдоналдсу» после закрытия сети ресторанов на территории России. Замглавы Совбеза указал, что Москва справится с западными санкциями и закрытием иностранных предприятий.