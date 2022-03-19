Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Медведев опроверг возможность коллапса российской экономики

Медведев заявил, что западные санкции не приведут к коллапсу экономики России

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Введенные странами Запада санкции не приведут к коллапсу российской экономики. Возможность подобного развития событий опроверг заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, правительство уже приняло необходимые меры по поддержке экономики страны и граждан. В частности, речь идет о выделении дополнительного финансирования на проекты в области сельского хозяйства, банковского сектора и высоких технологий.

«У нас есть все возможности для собственного развития», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что в предыдущие годы санкции, которые вводились Западом против Москвы, уже заставили страну активнее развивать импортозамещение во всех отраслях и в конечном итоге пошли только на благо.

Ранее в марте Медведев передал привет «Макдоналдсу» после закрытия сети ресторанов на территории России. Замглавы Совбеза указал, что Москва справится с западными санкциями и закрытием иностранных предприятий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о прибытии на Украину целого батальона добровольцев
Незабитый пенальти лишил «Спартак» победы над новичком РПЛ
Лавров ответил на вопрос о внутриукраинском диалоге
Российскому биатлону предрекли многолетнее отстранение от международных турниров
Лавров рассказал о приведении в «цивилизованную норму» законов Украины
Лавров рассказал о срыве антироссийского проекта Запада
Лавров отказался выступать с инициативами в отношениях с западными странами
Медведев заявил об ударе антироссийских санкций по жителям США и Европы
Медведев опроверг возможность коллапса российской экономики
Экономист рассказал о сроках возвращения западных компаний в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.