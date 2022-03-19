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На Google подали в суд за предвзятое отношение к темнокожим

Бывшая сотрудница Google подала в суд за предвзятое отношение к темнокожим в компании

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Бывшая сотрудница американской компании Google подала в суд на компанию, обвинив ее в расовой дискриминации по отношению к темнокожим сотрудникам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ходатайство, поданное в федеральный суд Северного округа штата Калифорния.

В иске говорится, что компания якобы отдает предпочтение белым мужчинам, направляя темнокожих работников на низкоквалифицированную работу. Как указывается в заявлении, чернокожие сотрудники Google также сталкиваются с враждебной обстановкой на рабочем месте, в том числе их подвергают допросу в отделении службы безопасности.

При этом Google не ответила на просьбу агентства прокомментировать данные обвинения.

В феврале прошлого года Google согласилась выплатить 3,8 миллиона долларов за дискриминационное отношение к женщинам и азиатам. Проверка показала, что в некоторых филиалах корпорации по-разному платили мужчинам и женщинам и не принимали на работу азиатов. Google также обязали создать специальный фонд на 1,25 миллиона долларов.

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Марина Совина
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