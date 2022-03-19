Лавров рассказал о приведении в «цивилизованную норму» законов Украины

Лавров надеется, что конфликт на Украине завершится подписанием договора по безопасности

Российская сторона надеется, что конфликт на Украине завершится подписанием договора по безопасности и нейтральному статусу Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Президент еще пару месяцев назад, когда комментировал наши инициативы по нерасширению НАТО, сказал, что мы понимаем, что каждая страна нуждается в гарантиях безопасности, и мы готовы искать гарантии безопасности, согласовывать их и для Украины, и для европейцев, и, конечно, для себя за рамками расширения Североатлантического альянса», — указал дипломат.

Министр также рассказал о необходимости приведения в «цивилизованную норму» законодательной базы Украины. «Касательно русского языка, русского образования, русских СМИ и касательно тех законов, которые потакают нацификации страны, и принятие закона, который будет это запрещать. Такие законы есть в целом ряде европейских стран, в том числе в Германии», — пояснил он.

Ранее Лавров объяснил смысл требования о проведении денацификации Украины. По словам дипломата, оно заключается в отмене любых законов, дискриминирующих русскоязычных жителей республики по сравнению с другими гражданами. По его словам, сейчас в отношениях между русскими и украинцами сложилась «аномальная ситуация», которая после окончания боев может вернуться в прежнее русло.