Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров рассказал о приведении в «цивилизованную норму» законов Украины

Лавров надеется, что конфликт на Украине завершится подписанием договора по безопасности

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Российская сторона надеется, что конфликт на Украине завершится подписанием договора по безопасности и нейтральному статусу Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Президент еще пару месяцев назад, когда комментировал наши инициативы по нерасширению НАТО, сказал, что мы понимаем, что каждая страна нуждается в гарантиях безопасности, и мы готовы искать гарантии безопасности, согласовывать их и для Украины, и для европейцев, и, конечно, для себя за рамками расширения Североатлантического альянса», — указал дипломат.

Материалы по теме:
«К такому нельзя подготовиться» Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
«К такому нельзя подготовиться»Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
16 марта
«Даже у жестокости должен быть смысл» Жители Волновахи — о кровопролитных боях, пережитом кошмаре и надеждах на будущее
«Даже у жестокости должен быть смысл»Жители Волновахи — о кровопролитных боях, пережитом кошмаре и надеждах на будущее
00:00

Министр также рассказал о необходимости приведения в «цивилизованную норму» законодательной базы Украины. «Касательно русского языка, русского образования, русских СМИ и касательно тех законов, которые потакают нацификации страны, и принятие закона, который будет это запрещать. Такие законы есть в целом ряде европейских стран, в том числе в Германии», — пояснил он.

Ранее Лавров объяснил смысл требования о проведении денацификации Украины. По словам дипломата, оно заключается в отмене любых законов, дискриминирующих русскоязычных жителей республики по сравнению с другими гражданами. По его словам, сейчас в отношениях между русскими и украинцами сложилась «аномальная ситуация», которая после окончания боев может вернуться в прежнее русло.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о прибытии на Украину целого батальона добровольцев
Незабитый пенальти лишил «Спартак» победы над новичком РПЛ
Лавров ответил на вопрос о внутриукраинском диалоге
Российскому биатлону предрекли многолетнее отстранение от международных турниров
Лавров рассказал о приведении в «цивилизованную норму» законов Украины
Лавров рассказал о срыве антироссийского проекта Запада
Лавров отказался выступать с инициативами в отношениях с западными странами
Медведев заявил об ударе антироссийских санкций по жителям США и Европы
Медведев опроверг возможность коллапса российской экономики
Экономист рассказал о сроках возвращения западных компаний в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.