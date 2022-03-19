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Лукашенко назвал условие прекращения боевых действий на Украине

Лукашенко заявил, что боевые действия на Украине закончатся, если США займут позицию мира

Фото: Globallookpress.com

Боевые действия на Украине закончатся, если США займут позицию по установлению мира. Такое условие прекращения боевых действия на украинской земле назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Война может закончиться очень быстро, если он [президент США Джо Байден] позвонит, если Америка займет позицию установления мира на украинской земле. Он скорее не позвонит. Потому что та ситуация, которая складывается в Украине, очень выгодна американцам. Это то, что надо для Америки», — сказал он.

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Ранее Лукашенко заявил, что Киев не должен иметь ядерное оружие и угрожать России. По словам политика, РФ предложила Украине «превратиться» в Белоруссию «с определенными нюансами». «Она не должна быть плацдармом для нападения на Россию», — пояснил белорусский лидер.

Он также назвал условие прекращения огня на Украине. По его словам, это будет возможно после того, как вырабатываемый в ходе переговоров Москвы и Киева договор будет парафирован (предварительно подписан инициалами лиц, участвовавших в выработке документа).

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Михаил Кириллов
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