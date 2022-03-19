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США отказались от оценки предложения Польши отправить на Украину миротворцев

Представитель США отказалась от оценки предложения Польши отправить на Украину миротворцев
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Al Drago / Reuters

Администрация США отказалась от оценки инициативы Польши, предусматривающей размещение на Украине миротворческой миссии НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

«Я бы должна была ознакомиться с этим более детально. Счастлива спросить об этом у нашей команды, отвечающей за вопросы национальной безопасности», — заявила представитель американских властей после того, как ее попросили уточнить, как Соединенные Штаты относятся к предложению Польши отправить на Украину миротворцев Североатлантического альянса.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств. «Такая миротворческая миссия наверняка привела бы к тому, что как минимум на значительной части Украины установился бы мир и покой», — сказал Моравецкий.

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Марина Совина
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