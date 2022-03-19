США отказались от оценки предложения Польши отправить на Украину миротворцев

Представитель США отказалась от оценки предложения Польши отправить на Украину миротворцев

Администрация США отказалась от оценки инициативы Польши, предусматривающей размещение на Украине миротворческой миссии НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

«Я бы должна была ознакомиться с этим более детально. Счастлива спросить об этом у нашей команды, отвечающей за вопросы национальной безопасности», — заявила представитель американских властей после того, как ее попросили уточнить, как Соединенные Штаты относятся к предложению Польши отправить на Украину миротворцев Североатлантического альянса.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств. «Такая миротворческая миссия наверняка привела бы к тому, что как минимум на значительной части Украины установился бы мир и покой», — сказал Моравецкий.