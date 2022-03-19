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В Москве задержали пытавшегося ограбить банк мужчину с муляжом гранаты

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк с муляжом гранаты

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Москве сотрудники Росгвардии задержали за попытку ограбления мужчину, который пришел в отделение одного из столичных банков с муляжом гранаты. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице, передает Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел в отделении финансового учреждения на Липецкой улице. Мужчина зашел в офис и, угрожая сотрудникам и посетителям, потребовал один миллион рублей. «В ходе переговоров с правонарушителем росгвардейцы обратили внимание на то, что граната является муляжом», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Злоумышленника передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали 64-летнего россиянина, попытавшегося ограбить банк.

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Ксения Назарова
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