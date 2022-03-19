В парламент Италии предложили пригласить Путина

Итальянские депутаты предложили пригласить в парламент страны президента России Путина

Итальянские депутаты предложили пригласить в парламент страны президента России Владимира Путина. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, с такой инициативой выступили несколько депутатов, входящих в правящую коалицию партий «Движение», «5 звезд» и «Лига».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский выступит в парламенте Италии 22 марта по видеомосту. Как отмечает издание, в законодательном органе Италии иностранцы выступали только два раза, и одним из них был Папа Римский Иоанн Павел II.

16 марта украинский лидер обратился к конгрессу США с просьбой предоставить Киеву помощь для противостояния Москве. В частности, он попросил закрыть небо над Украиной или предоставить ей советские системы ПВО С-300, с которыми умеют обращаться военные.