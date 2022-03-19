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Минобороны России заявило о подготовке Киевом провокаций для давления на НАТО

Минобороны РФ: Киев планирует провокации для давления на НАТО по введению бесполетной зоны

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Киев планирует провокации для того, чтобы усилить давление на страны НАТО по введению бесполетной зоны над Украиной. Об этом в субботу, 19 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, украинские власти намерены представить нападения на дипломатические объекты США и других стран, как якобы «целенаправленную атаку российских вооруженных сил». Конашенков рассказал, что целью таких действий является повлиять на государства НАТО в отношении введения бесполетной зоны над Украиной и дополнительных поставок вооружения стране.

Ранее официальный представитель Минобороны со ссылкой на офицера Службы безопасности Украины (СБУ), который добровольно сдался военнослужащим Вооруженных сил России, заявил о том, что члены украинского нацбатальона «Азов» планировали устроить серию терактов во Львове.

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Марина Совина
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