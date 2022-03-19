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Бывший президент Чехии осудил русофобию и отказался возвращать России награду

Экс-президент Чехии Клаус отказался возвращать России медаль Пушкина
Вацлав Клаус

Вацлав Клаус. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил появившуюся из-за событий на Украине русофобию и отказался возвращать врученную ему в 2007 году российскую государственную награду — медаль Пушкина, пишет ТАСС со ссылкой на интервью политика газете Lidovky.

Инфантильный поступок

Политик осуждает появившуюся на Западе русофобию. Клаус считает, что отказ от российской награды стал бы инфантильным поступком. По его словам, допустить подобное он может только под угрозой смерти. «Это не награда президента России Владимира Путина, это медаль русского писателя Александра Пушкина», — напомнил экс-глава.

Я считаю ребячеством — демонстративно возвращать кому-то эту медаль. Это то, до чего я бы не опустился. Чтобы сделать что-то подобное, меня должны были привести на место казни. И это не медаль Путина. Это медаль Пушкина

Вацлав Клаусбывший президент Чехии

Клаус был первым чешским гражданином, удостоенным медали Пушкина. Он получил ее за особые заслуги в вопросе сближения двух народов и сохранения их культурного наследия.

Конфликт на Украине и русофобия

Вацлав Клаус оценил, насколько происходящие на Украине события повлияют на жизнь Чехии. По мнению политика, расходы республики, связанные с беженцами, значительно превысят ее затраты на борьбу с пандемией коронавируса.

Отвергаю существующую сегодня дешевую русофобию, отвергаю огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи

Вацлав Клаусбывший президент Чехии

Кроме экономических проблем, нагнетается русофобия, считает политик. После начала специальной военной операции появились случаи нападения или оскорбления российских граждан.

Вацлав Клаус был президентом Чехии с 2003 по 2013 год

1 марта российский посол в Праге Александр Змеевский указал, что в учебных заведениях Чехии фиксируются случаи притеснений российских граждан. К примеру, учащийся Никита Привалихин рассказал, что вместе с четырьмя соотечественниками пришел на занятия по баскетболу, но преподаватель заявила, что русские «должны уйти, поскольку их коллеги убивают людей на Украине».

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Позиция руководства Чехии

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал специальную военную операцию. Он выразил поддержку населению Украины и призвал Европейский союз ввести более жесткие санкции против российской стороны.

Кроме того, Земан удостоил лидера Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды. Он был награжден орденом Белого Льва.

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Вчера

Чешское правительство осудило специальную военную операцию России на Украине. Власти одобрили передачу Украине на безвозмездной основе оружия и боеприпасов на сумму 17 миллионов крон (около 731 тысячи долларов). Чешские оружейные заводы готовы передать Киеву пулеметы, автоматы, винтовки и более 100 тысяч патронов. Прага в общей сложности направила на территорию Украины оружие на сумму свыше 650 миллионов крон (около 28,5 миллиона долларов).

В Чехии считают, что помимо рассмотрения возможности приема Украины в состав НАТО и Евросоюза, нужно детально обсудить план о расширении Вышеградской четверки.

Кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались

Владимир Путинпрезидент России

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины

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Марина Совина
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