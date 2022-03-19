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Лавров назвал подавляющим число не ставших вводить санкции против России стран

Глава МИД России Лавров заявил, что большинство стран не ввели антироссийские санкции

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Большинство стран не стали вводить антироссийские санкции, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, американцы «руки потирают» по поводу того, что против России проголосовала 141 страна на Генассамблее ООН. «Но из этих 140 с чем-то стран, которые голосовали по американской указке, никто, кроме Запада, никто санкции не ввел. Подавляющее большинство страны мира никаких санкций против России не объявляет», — сказал Лавров во выступления перед участниками финала международного трека «Лидеры России».

Министр также заметил, что консенсус в НАТО и Евросоюзе по санкциям — это фикция, и там присутствует круговая порука. По его словам, многие его европейские коллеги в личном разговоре говорили, что понимают, что санкции представляют собой путь в никуда, однако добавляли, что существует консенсус.

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Ранее эксперт по истории и экономике Николас Ламберт в статье для The Wall Street Journal написал, что введенные из-за российской военной операции на Украине санкции нанесут побочный ущерб государствам Запада и их населению. Он также оценил воздействие санкций «на троечку».

18 марта Лавров заявил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Министр вспомнил недавние слова главы государства Владимира Путина о том, что страна стала чемпионом по числу введенных в ее отношении санкций. По словам главы российского МИД, ослабить страну не получится.

Ранее российский лидер заметил, что западные санкции в отношении Москвы нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, ограничения бьют по самим европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания и потерю рабочих мест.

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Алина Гончарова
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