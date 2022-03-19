Рогозин прокомментировал санкции Запада в отношении производителя «Союзов»

Гендиректор «Роскосмоса» Рогозин: производителю «Союзов» санкции Запада «по барабану»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал санкции в отношении Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в Роскосмос) в своем Telegram-канале.

По его словам, производителю «Союзов» все равно на санкции Запада. «Коллектив "Прогресса" просил передать американцам и их европейским слугам, что ему их санкции "по барабану". Как-то так», — написал он. Известно, что сотрудничество с Европой по запускам ракет «Союз-2» с Куру приостановили в ответ на санкции Евросоюза.

В декабре 2020 года Министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, в отношении которых введены санкции за сотрудничество с военными, в частности самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», выпускающий носители семейства «Союз».

В мае 2019 года Минобороны США включило Россию в список стран, совместно с которыми запрещается проводить космические пуски. Запрет начнет действовать с 1 января 2023 года.