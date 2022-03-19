Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин призвал США и страны НАТО прекратить поставки оружия на Украину

Володин заявил, что США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия, а также отправку наемников на Украину. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, украинские националисты ежедневно используют мирных граждан в качестве живого щита, кроме того, прикрываются женщинами и детьми. «Наемники, пополняющие ряды батальонов националистов, вербуются на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства», — подчеркнул председатель Госдумы.

Именно поэтому, добавил он, когда власти США и их коллеги по НАТО призывают к миру, они в первую очередь должны начать с себя, ведь по их вине отдаляется урегулирование ситуации на Украине, а также ее демилитаризация и денацификация. Все, что происходит там, — прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя, уточнил Володин.

Западным странам и США необходимо направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению, заключил спикер Госдумы.

Ранее Володин рассказал об истерике у американских сенаторов и президента США Джо Байдена. По его словам, этому есть ряд причин, среди которых — потери в экономике и рост цен на энергоносители в Соединенных Штатах и Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В США оценили вероятность участия в боевых действиях на Украине
Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ
Американская журналистка заявила о сокрытии фактов о ситуации на Украине
В Китае умерли два человека c COVID-19 впервые с начала года
Володин призвал США и страны НАТО прекратить поставки оружия на Украину
Минобороны сообщило об ударе вертолетами Ка-52 по позициям украинских военных
Четыре ребенка погибли в Афганистане из-за детонации артиллерийского снаряда
Россияне назвали символы 1980-х годов
В России назвали срок возвращения западных компаний
Остин выразил надежду на скорую встречу с Резниковым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.