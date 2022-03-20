Болтон обвинил Байдена в стратегической ошибке перед операцией России на Украине

Бывший советник президента США Болтон: Байдену не стоило «показывать свои карты» Путину

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал стратегическую ошибку американского лидера Джо Байдена и НАТО перед началом российской специальной операции на Украине. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

На протяжении месяцев президент США Джо Байден и руководство НАТО неоднократно подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск Джон Болтон Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа

Это стало «большой ошибкой», поскольку «нельзя показывать свои карты такому противнику», как президент России Владимир Путин, заявил Болтон. По мнению политика, «для безопасности Украины и для мира во всем мире» Байдену следовало ничего не отвечать о возможности применения вооруженных сил западных стран на Украине. «Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», — сказал бывший советник президента.

Болтон также обратил внимание на то, что необходимо выработать новый подход к России. В частности, по его мнению, необходимо дать российской молодежи «доступ нового типа к информации».

Курс на оказание военной помощи Украине

США ранее уже отказывались отправлять войска на Украину. В частности, вероятность участия в боевых действиях на Украине и введения бесполетной зоны над страной исключил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, вместо этого Вашингтон сосредоточится на оказании военной помощи Киеву.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом планирует предоставить Киеву военную помощь на рекордную сумму. По данным газеты, Байден намерен оказать стране поддержку в размере более миллиарда долларов. В частности, пакет помощи включает в себя поставку противотанковых и зенитных комплексов Javelin и Stinger.

Попытка воздействовать на Россию через Китай не удалась

Ранее Ллойд Остин также призвал Китай отказаться от поддержки спецоперации России на Украине. Глава Пентагона отметил, что поддержка Москвы станет «плохим выбором» для Пекина.

Однако позднее издание Politico сообщило, что Байден не смог убедить председателя КНР Си Цзиньпина воспользоваться своим влиянием для давления на Россию с целью прекращения спецоперации на Украине. По оценке издания, беседа лидеров двух стран, напротив, вызвала косвенную критику Вашингтона со стороны Си Цзиньпина в связи с предполагаемой ролью США в украинском кризисе и тайваньском вопросе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.