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Чемпион UFC Усман пошутил над желанием Макгрегора подраться с ним

Чемпион UFC Камару Усман пошутил, что бой с Макгрегором завершится убийством ирландца

Фото: Jasen Vinlove / USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман отреагировал на желание ирландца Конора Макгрегора провести с ним поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен оставил пост в Twitter.

«Вы, ребята, явно хотите убийства», — пошутил действующий чемпион UFC в полусреднем весе. В своем последнем поединке он защитил пояс в пятый раз подряд, победив Колби Ковингтона.

Ранее Макгрегор выразил готовность подраться за титул с Усманом. Ирландец добавил, что не видит в американце никакой опасности в октагоне.

16 марта глава UFC Дэйна Уайт допустил, что Макгрегор может вернуться к выступлениям осенью 2022-го. Ирландец должен восстановиться после травмы в поединке с Дастином Порье летом 2021-го. Тогда экс-чемпион UFC получил перелом ноги.

Николай Костюков
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