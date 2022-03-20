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200 болельщиков пострадали при обрушении трибуны на переполненном стадионе

В индийском штате Керала рухнула трибуна стадиона, пострадали 200 человек

В индийском селе Пунгоду, штат Керала, на переполненном стадионе обрушилась временная трибуна. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Инцидент произошел во время матча по футболу-семерке, в котором принимали участие две местные команды. На рухнувшей трибуне находились более двух тысяч болельщиков. По подсчетам полиции, около 200 человек получили различные травмы.

Все пострадавшие во время обрушения доставлены в больницы. The Indian Express пишет, что обошлось без тяжелых травм. Агентство Asian News International утверждает, что, по данным полиции, серьезные травмы получили пять человек.

Футбол-семерка — разновидность футбола, пользующаяся популярностью на юго-западе Индии. В отличие от обычного футбола, в игре принимают участие по семь человек от каждой команды, а размер поля несколько меньше.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар, где действует сухой закон, не менее 10 человек погибли из-за употребления контрабандного алкоголя во время весеннего фестиваля Холи. Многочисленные отравления привели к протестам в городе Сахибганж.

Олег Парамонов
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