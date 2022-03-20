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Спорт

Мать Мбаппе потребовала у «Реала» 150 миллионов евро в виде подписного бонуса

Мать Мбаппе Файза Ламари запросила у «Реала» 150 миллионов евро в виде подписного бонуса

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Мать форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе Файза Ламари запросила у руководства мадридского «Реала» 150 миллионов евро в виде подписного бонуса за переход сына. Об этом сообщает издание Bild.

23-летний Мбаппе должен перейти в «Реал» по окончании сезона на правах свободного агента. По информации источника, мать игрока требует, чтобы команда заплатила за трансфер. При этом отмечается, что мадридский клуб готов предложить 80 миллионов евро.

Ранее 13 марта журналист Marca Рамон Альварес сообщил, что Мбаппе заключил контракт с мадридским «Реалом». По его информации, соглашение о переходе было подписано 30 января. Со стороны футболиста присутствовал юрист, а «Реал» представляли гендиректор Хосе Санчес и вице-президент клуба по экономическим вопросам Педро Хименес. При этом футболист попросил официально представить его после окончания текущего сезона.

По оценке портала Transfermarkt, Мбаппе является самым дорогим игроком в мире. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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