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Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры

Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что чувствует, что может продолжать кататься
Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева . Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Я буду продолжать кататься до момента, пока не пойму, что больше не могу. Сейчас я все еще чувствую, что могу», — заявила спортсменка. Также фигуристка поделилась, что в будущем хочет попробовать себя в роли хореографа и постановщика программ.

Ранее 23 февраля Туктамышева оценила проведение Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка заявила, что не была расстроена из-за непопадания в сборную России, так как конкуренция в одиночном фигурном катании высока. «Не было досады. Логично, что на Игры поехали девочки с четверными прыжками, с хорошими программами, и они выступили очень достойно», — отметила Туктамышева. Она подчеркнула, что у нее не возникало негативных эмоций при просмотре соревнований.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы. В ее активе также есть бронза континентального первенства и серебро мирового чемпионата.

Дарья Коршунова
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