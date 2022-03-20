Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что чувствует, что может продолжать кататься

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Я буду продолжать кататься до момента, пока не пойму, что больше не могу. Сейчас я все еще чувствую, что могу», — заявила спортсменка. Также фигуристка поделилась, что в будущем хочет попробовать себя в роли хореографа и постановщика программ.

Ранее 23 февраля Туктамышева оценила проведение Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка заявила, что не была расстроена из-за непопадания в сборную России, так как конкуренция в одиночном фигурном катании высока. «Не было досады. Логично, что на Игры поехали девочки с четверными прыжками, с хорошими программами, и они выступили очень достойно», — отметила Туктамышева. Она подчеркнула, что у нее не возникало негативных эмоций при просмотре соревнований.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы. В ее активе также есть бронза континентального первенства и серебро мирового чемпионата.