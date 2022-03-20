Представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала немцам меньше дышать для борьбы с Россией

Представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала немцам меньше дышать для борьбы с Россией. Так она отреагировала в своем Telegram-канале на предложение министра сельского хозяйства Германии Джема Оздемира придерживаться осознанного потребления продуктов для вклада в противостояние политике Кремля.

«И это ведь только часть правды... Им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России», — заявила Захарова.

Ранее Оздемир сообщил, что Россия использует экспортные возможности продовольствия для давления, и западным странам необходимо обеспечить снабжение зерновыми культурами в мире. Он объяснил, что почти 60 процентов производимых в ФРГ зерновых культур идет на прокорм животных, и такая система может оказаться неустойчивой. Министр предположил, что сокращение потребления мяса могло бы стать вкладом немцев в противостояние российской политике.

11 марта официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири предупредил, что из-за ситуации на территории Украины и роста мировых цен на продовольствие возрастает риск глобального голода. Он напомнил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции.