Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Захарова посоветовала немцам меньше дышать для борьбы с Россией

Представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала немцам меньше дышать для борьбы с Россией

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала немцам меньше дышать для борьбы с Россией. Так она отреагировала в своем Telegram-канале на предложение министра сельского хозяйства Германии Джема Оздемира придерживаться осознанного потребления продуктов для вклада в противостояние политике Кремля.

«И это ведь только часть правды... Им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России», — заявила Захарова.

Ранее Оздемир сообщил, что Россия использует экспортные возможности продовольствия для давления, и западным странам необходимо обеспечить снабжение зерновыми культурами в мире. Он объяснил, что почти 60 процентов производимых в ФРГ зерновых культур идет на прокорм животных, и такая система может оказаться неустойчивой. Министр предположил, что сокращение потребления мяса могло бы стать вкладом немцев в противостояние российской политике.

11 марта официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири предупредил, что из-за ситуации на территории Украины и роста мировых цен на продовольствие возрастает риск глобального голода. Он напомнил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
В Минобороны сообщили об уничтожении базы с иностранными наемниками на Украине
Стало известно о критическом состоянии Жириновского
На Украине отреагировали на запрет оппозиционных партий
В Бельгии шесть человек погибли в результате наезда автомобиля
Индейцы сорвали поездку принца Уильяма по карибским странам
Ростуризм отреагировал на жалобы застрявших в Египте россиян
В Германии предупредили об угрозе мирового кризиса из-за конфликта на Украине
Тело младенца нашли у мусорного контейнера в центре Москвы
Тренер сборной Англии рассказал об угрозе для болельщиков на ЧМ-2022 в Катаре
В Великобритании предсказали значительный рост мировых цен на молоко
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.