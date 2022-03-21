Кремль отказался прекращать огонь на время переговоров с Киевом

Кремль отказался возобновлять режим прекращения огня во время переговоров с Киевом

Возобновление режима прекращения огня во время переговоров с представителями официального Киева не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, объяснив отказ Москвы действиями украинских националистов, которые используют эти паузы для перегруппировки, сообщает ТАСС в понедельник, 21 марта.

«Любая остановка используется националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных», — констатировал он.

Пресс-секретарь президента России отметил, что «так было неоднократно и поэтому это, конечно, осложняет процесс».

Также Песков оценил возможность прямых контактов президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, прогресс на переговорах между представителями Москвы и Киева для этого недостаточен.

О начале спецоперации на Украине было объявлено 24 февраля.