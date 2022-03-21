Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль отказался прекращать огонь на время переговоров с Киевом

Кремль отказался возобновлять режим прекращения огня во время переговоров с Киевом

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Возобновление режима прекращения огня во время переговоров с представителями официального Киева не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, объяснив отказ Москвы действиями украинских националистов, которые используют эти паузы для перегруппировки, сообщает ТАСС в понедельник, 21 марта.

«Любая остановка используется националистическими подразделениями для перегруппировки, используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных», — констатировал он.

Пресс-секретарь президента России отметил, что «так было неоднократно и поэтому это, конечно, осложняет процесс».

Также Песков оценил возможность прямых контактов президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, прогресс на переговорах между представителями Москвы и Киева для этого недостаточен.

О начале спецоперации на Украине было объявлено 24 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало уничтожение центра подготовки десантно-штурмовых войск ВСУ
В России закончились PlayStation 5
Названа рискующая получить осложнения при COVID-19 группа россиян
Джулия Фокс сшила откровенный наряд своими руками и вышла в нем на улицы города
Описаны возможные последствия утечки аммиака в Сумской области
В ДНР предрекли прекращение обстрелов Донецка со стороны украинских военных
Зеленский призвал Германию закрыть морские порты для России
Прокурор разъяснил последствия признания Meta экстремистской для россиян
В ЛДПР ответили на сообщения об отказе легкого у Жириновского
Бывший советник Трампа назвал операцию России на Украине обороной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.