Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко заявил о 60 убитых военных ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в боях с войсками Луганской народной республики потеряли десятки человек и несколько единиц военной техники. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, за последние 24 часа украинская армия понесла потери в 60 человек убитыми, два БМП, один БТР, шесть автомобилей, два крупнокалиберных миномета и три противотанковых ракетных комплекса.

«Несмотря на поражения на фронте, противник продолжает террор мирного населения, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР», — добавил Филипоненко, обратив внимание, что эти огневые расчеты вскоре были уничтожены.

Ранее в ДНР рассказали об обстреле украинскими военными детской больницы №4 в Донецке. Там добавили, что выпущенные ВСУ снаряды также повредили здания администрации и прокуратуры Петровского района города и газовую трубу в поселке шахты «Трудовская».