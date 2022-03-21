Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 3-й матч
УНИКС
Сегодня
19:00 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
04:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
05:00 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Надаль сравнил себя с Рублевым

Рафаэль Надаль назвал Андрея Рублева более сложным соперником для победившего его Фритца

Фото: Jayne Kamin-Oncea / Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал проигрыш в финале турнира серии ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе. Его слова приводятся на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В решающей встрече Надаль уступил американцу Тейлору Фритцу со счетом 3:6, 6:7 (5:7). Он отметил, что соперник провел отличные матчи на турнире, из которых испанец выделил полуфинал с россиянином Андреем Рублевым. «Мне кажется, что его вчерашняя победа значит намного больше, чем сегодняшняя», — поделился Надаль. Испанец сравнил себя с россиянином и назвал его более сложным оппонентом для Фритца.

Ранее Надаль побил исторический рекорд швейцарца Роджера Федерера. Он одержал 954-ю победу в матчах на открытых кортах.

В конце января Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open и завоевал 21-й титул на турнирах серии «Большого шлема». Испанец установил рекорд, обойдя Федерера и Новака Джоковича, в активе которых по 20 побед.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало уничтожение центра подготовки десантно-штурмовых войск ВСУ
В России закончились PlayStation 5
Названа рискующая получить осложнения при COVID-19 группа россиян
Джулия Фокс сшила откровенный наряд своими руками и вышла в нем на улицы города
Описаны возможные последствия утечки аммиака в Сумской области
В ДНР предрекли прекращение обстрелов Донецка со стороны украинских военных
Зеленский призвал Германию закрыть морские порты для России
Прокурор разъяснил последствия признания Meta экстремистской для россиян
В ЛДПР ответили на сообщения об отказе легкого у Жириновского
Бывший советник Трампа назвал операцию России на Украине обороной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.