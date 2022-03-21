Надаль сравнил себя с Рублевым

Рафаэль Надаль назвал Андрея Рублева более сложным соперником для победившего его Фритца

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал проигрыш в финале турнира серии ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе. Его слова приводятся на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В решающей встрече Надаль уступил американцу Тейлору Фритцу со счетом 3:6, 6:7 (5:7). Он отметил, что соперник провел отличные матчи на турнире, из которых испанец выделил полуфинал с россиянином Андреем Рублевым. «Мне кажется, что его вчерашняя победа значит намного больше, чем сегодняшняя», — поделился Надаль. Испанец сравнил себя с россиянином и назвал его более сложным оппонентом для Фритца.

Ранее Надаль побил исторический рекорд швейцарца Роджера Федерера. Он одержал 954-ю победу в матчах на открытых кортах.

В конце января Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open и завоевал 21-й титул на турнирах серии «Большого шлема». Испанец установил рекорд, обойдя Федерера и Новака Джоковича, в активе которых по 20 побед.