Британия нашла способ снизить зависимость от российской нефти

Британия из-за кризиса продолжит выдачу лицензий для добычи нефти и газа в Северном море

Власти Великобритании продолжат выдачу лицензий на разработку месторождений в Северном море, хотя ранее в целях снижения вредных выбросов планировали отказаться от процедуры. О такой реакции на энергетический кризис сообщил глава Национального управления нефти и газа Энди Самюэль. Его заявление опубликовано на сайте ведомства, которое 21 марта переименуют в Переходное управление Северного моря (North Sea Transition Authority, NSTA).

По его словам, ситуация с действиями России на Украине привела к тому, что с 1 апреля в стране поднимут лимит на повышение цен на энергоносители, что усложнит материальное положение британских семей. Проблемы уже испытывают автовладельцы, столкнувшиеся с ростом цен на бензин, который обусловлен нехваткой сырья.

По словам Самюэля, Британия удовлетворяет с помощью нефти и газа три четверти всей энергетической потребности. Планы устранить вредные выбросы в атмосферу до нуля к 2050 году не меняются, но в ближайший период страна нуждается в добыче своей нефти. Чиновник подчеркнул, что следует быстрее наращивать возобновляемые источники энергии и искать способы снизить зависимости от поставок нефти из-за рубежа. Эти цели, напомнил Самюэль, не противоречат друг другу.

Еще в одном документе на сайте указано, что NSTA займется управлением текущей добычей в Северном море на нефтяных и газовых месторождениях, а также лицензированием и управлением новыми скважинами.

Еще в середине 2021 года, по данным британских СМИ, Лондон планировал полностью заморозить выдачу новых лицензий, а также остановить действие текущих не позднее чем в 2040 году. Однако в ноябре лицензию на работу в Северном море смогла получить израильская компания Ithaca Energy. В конце февраля замминистра энергетики королевства Грег Хэндс подтвердил, что отказа от выдачи лицензий в ближайшее время не будет.

Ранее вице-премьер России Александр Новак не исключил, что при полном отказе всего мира от российской нефти котировки на мировых рынках взлетят до 300 долларов за баррель.