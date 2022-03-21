Норвегия захотела бойкотировать ЧМ по водным видам спорта из-за участия России
Норвежская федерация плавания бойкотирует чемпионат мира по водным видам спорта 2022 года, если Международная федерация плавания (FINA) допустит до участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов, сообщает РИА Новости.
Президент норвежской федерации Като Братбакк заявил, что этого хотела организация, поэтому предложение было вынесено на обсуждение правления, которое состоялось 10 марта. «Мы находимся в процессе разработки совместной декларации северных стран», — подчеркнул он.
8 марта бюро FINA приняло новый устав, в котором говорится о том, что российских спортсменов и официальных лиц могут не допускать до международных соревнований. При этом организация выступила против полного запрета на выступление всех спортсменов и официальных лиц из России. В FINA посчитали, что россияне должны участвовать в турнирах в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по водным видам спорта продлится с 18 июня по 3 июля. Соревнования пройдут в Будапеште.