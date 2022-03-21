Норвегия захотела бойкотировать ЧМ по водным видам спорта из-за участия России

Норвежская федерация бойкотирует ЧМ по водным видам спорта, если FINA допустит россиян

Норвежская федерация плавания бойкотирует чемпионат мира по водным видам спорта 2022 года, если Международная федерация плавания (FINA) допустит до участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов, сообщает РИА Новости.

Президент норвежской федерации Като Братбакк заявил, что этого хотела организация, поэтому предложение было вынесено на обсуждение правления, которое состоялось 10 марта. «Мы находимся в процессе разработки совместной декларации северных стран», — подчеркнул он.

8 марта бюро FINA приняло новый устав, в котором говорится о том, что российских спортсменов и официальных лиц могут не допускать до международных соревнований. При этом организация выступила против полного запрета на выступление всех спортсменов и официальных лиц из России. В FINA посчитали, что россияне должны участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится с 18 июня по 3 июля. Соревнования пройдут в Будапеште.