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Норвегия захотела бойкотировать ЧМ по водным видам спорта из-за участия России

Норвежская федерация бойкотирует ЧМ по водным видам спорта, если FINA допустит россиян

Фото: Globallookpress.com

Норвежская федерация плавания бойкотирует чемпионат мира по водным видам спорта 2022 года, если Международная федерация плавания (FINA) допустит до участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов, сообщает РИА Новости.

Президент норвежской федерации Като Братбакк заявил, что этого хотела организация, поэтому предложение было вынесено на обсуждение правления, которое состоялось 10 марта. «Мы находимся в процессе разработки совместной декларации северных стран», — подчеркнул он.

8 марта бюро FINA приняло новый устав, в котором говорится о том, что российских спортсменов и официальных лиц могут не допускать до международных соревнований. При этом организация выступила против полного запрета на выступление всех спортсменов и официальных лиц из России. В FINA посчитали, что россияне должны участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится с 18 июня по 3 июля. Соревнования пройдут в Будапеште.

Анастасия Борисова
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