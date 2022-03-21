Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне и повторил рекорд Гретцки

Форвард «Вашингтона» Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне и повторил рекорд Уэйна Гретцки

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старс» (3:2). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Эта шайба стала для Овечкина 40-й в текущем сезоне. Он повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу регулярных чемпионатов, в которых было заброшено 40 и более шайб. На счету хоккеистов по 12 сезонов с таким показателем.

18 марта Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ. «Если я могу обойти Горди Хоу и Гретцки, я это сделаю», — заявил хоккеист.

16 марта российский форвард забросил 767-ю шайбу в НХЛ и вышел на третье место в списке лучших снайперов лиги в истории, обойдя Яромира Ягра. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин на данный момент забросил 770 шайб. На второй строке списка лучших снайперов расположился Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Гретцки лидирует с 894 голами.