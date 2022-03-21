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Девушка-боец MMA снялась в платье с декольте

Американская девушка-боец MMA показала декольте в Instagram

Фото: Instagram-аккаунт Перл Гонсалес

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес продемонстрировала декольте. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Публикация за сутки набрала более 10 тысяч лайков. Гонсалес на снимке облачена в вечернее платье с глубоким декольте.

35-летняя американка известна по регулярным публикациям откровенных снимков. В частности, в январе она снялась в сетчатом белье.

Фото: Instagram-аккаунт Перл Гонсалес

Гонсалес была вынуждена приостановить выступления. Девушка-боец восстанавливается после операции. О хирургическом вмешательстве Гонсалес рассказала в декабре 2021-го, выложив в сеть снимок.

Американка известна по выступлениям в Invicta FC, а также Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Также Гонсалес участвовала в турнирах по грэпплингу и боксу на голых кулаках.

Николай Костюков
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