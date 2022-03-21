Девушка-боец MMA снялась в платье с декольте
Американская девушка-боец MMA показала декольте в Instagram
Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес продемонстрировала декольте. Пост доступен в Instagram спортсменки.
Публикация за сутки набрала более 10 тысяч лайков. Гонсалес на снимке облачена в вечернее платье с глубоким декольте.
35-летняя американка известна по регулярным публикациям откровенных снимков. В частности, в январе она снялась в сетчатом белье.
Гонсалес была вынуждена приостановить выступления. Девушка-боец восстанавливается после операции. О хирургическом вмешательстве Гонсалес рассказала в декабре 2021-го, выложив в сеть снимок.
Американка известна по выступлениям в Invicta FC, а также Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Также Гонсалес участвовала в турнирах по грэпплингу и боксу на голых кулаках.