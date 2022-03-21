Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Москве жертвой педофила стала 9-летняя школьница

Полиция поймала на западе Москвы педофила, изнасиловавшего 9-летнюю школьницу

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На западе Москвы жертвой педофила стала 9-летняя школьница — злоумышленника уже поймала полиция. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщает РЕН.

По данным издания, в полицию обратилась 36-летняя кассир продуктового магазина, которая сообщила, что ее дочь изнасиловал мужчина на улице Генерала Глаголева. При этом женщина утверждала, что преступник совершал противоправные действия в отношении ее дочери и ранее — в декабре и феврале.

Подозреваемый — 25-летний безработный мужчина — уже задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области к 12 годам колонии строгого режима был приговорен 43-летний россиянин за развратные действия в отношении школьниц. О его деятельности стало известно благодаря местным жителям, которые оказались случайными очевидцами происходящего.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
В Китае разбился пассажирский Boeing 737
Facebook попросил отложить суд о запрете деятельности в России
Попавший под санкции Геннадий Тимченко покинул «Новатэк»
В России госпитализировали 2187 пациентов с коронавирусом
Умер писатель и исполнитель Юз Алешковский
Медведев оценил стоимость «дерусификации» европейской экономики
Застройщики назвали альтернативу европейским лифтам
Столкновение пятнадцати машин в российском городе попало на видео
Известный телеведущий раскрыл закулисье шоу на ТНТ
Мэр Риги назвал День Победы «празднованием смерти»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.