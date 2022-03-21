В Москве жертвой педофила стала 9-летняя школьница

Полиция поймала на западе Москвы педофила, изнасиловавшего 9-летнюю школьницу

На западе Москвы жертвой педофила стала 9-летняя школьница — злоумышленника уже поймала полиция. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщает РЕН.

По данным издания, в полицию обратилась 36-летняя кассир продуктового магазина, которая сообщила, что ее дочь изнасиловал мужчина на улице Генерала Глаголева. При этом женщина утверждала, что преступник совершал противоправные действия в отношении ее дочери и ранее — в декабре и феврале.

Подозреваемый — 25-летний безработный мужчина — уже задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области к 12 годам колонии строгого режима был приговорен 43-летний россиянин за развратные действия в отношении школьниц. О его деятельности стало известно благодаря местным жителям, которые оказались случайными очевидцами происходящего.