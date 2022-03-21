Мосгорсуд оставил без изменений приговор опальному отцу Сергию

Мосгорсуд признал законным приговор опальному отцу Сергию, осужденному на 3,5 года

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты на приговор бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) и признал решение первой инстанции законным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Павла Бабикова, адвоката опального отца.

По его словам, приговор Романова, осужденного на 3,5 года, оставили без изменений.

Ранее адвокат уверял, что в деяниях его подзащитного не было состава преступления. Кроме того, в ходе вынесения приговора были допущены существенные процессуальные нарушения, а выводы суда якобы не соотносились с материалами дела.

В ноябре 2021 года суд приговорил Сергия к 3,5 года лишения свободы. Его признали виновным в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к суициду. Отбывать наказание бывшего схиигумена отправили в колонию общего режима.