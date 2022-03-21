Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Мосгорсуд оставил без изменений приговор опальному отцу Сергию

Мосгорсуд признал законным приговор опальному отцу Сергию, осужденному на 3,5 года

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты на приговор бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) и признал решение первой инстанции законным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Павла Бабикова, адвоката опального отца.

По его словам, приговор Романова, осужденного на 3,5 года, оставили без изменений.

Ранее адвокат уверял, что в деяниях его подзащитного не было состава преступления. Кроме того, в ходе вынесения приговора были допущены существенные процессуальные нарушения, а выводы суда якобы не соотносились с материалами дела.

В ноябре 2021 года суд приговорил Сергия к 3,5 года лишения свободы. Его признали виновным в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к суициду. Отбывать наказание бывшего схиигумена отправили в колонию общего режима.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
В мигрантах увидели угрозу национальной безопасности России
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в еще одну страну
В Госдуме предложили продавать молоко в бидонах
На бульваре в центре Москвы заметили гуляющую свинью
Российские мусульмане примут фетву о «Многоженстве в условиях РФ»
Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам
Володин призвал Конгресс США объявить импичмент Байдену
Осужденный блогер Бил проведет в колонии полгода и выйдет на свободу
Крупнейшая итальянская энергокомпания покинет российский рынок
Обломки немецкого корабля времен Первой мировой обнаружили на пляже после шторма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.