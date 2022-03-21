Тарасова высказалась о проведении ЧМ по фигурному катанию без россиян

Тарасова заявила, что чемпионат мира потеряет в зрелищности без российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о проведении чемпионата мира по фигурному катанию без российских спортсменов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«На мой взгляд, чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности без наших фигуристов. Наши спортсмены — украшение любых соревнований», — заявила Тарасова. Она подчеркнула, что будет смотреть турнир, так как ей интересно наблюдать за результатами других спортсменов.

Ранее олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заявила, что чемпионат мира был интересен ей тем, что там были российские спортсмены. Она посчитала, что отечественные фигуристы установили высокую планку, поэтому смотреть соревнования без них будет скучно.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Запрет коснулся фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.

Чемпионат мира продлится с 21 по 27 марта. Соревнования пройдут во французском Монпелье.