МИД заявил о маниакальных просьбах США порвать все контакты с Россией

Замглавы МИД Рябков заявил, что послы США просят страны прекратить контакты с Россией

Послы США разъезжают по всему миру, маниакально уговаривая страны прекратить все контакты с Россией. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Американские послы, делегации колесят по миру с одним и тем же сигналом: "никаких контактов с Россией, Россия должна быть изолирована», — рассказал дипломат. Рябков назвал эти действия маниакальным желанием навязать всем свой взгляд.

При этом ранее Рябков подчеркнул, что больше половины населения Земли живет в государствах, которые отрицают диктат США. А друзьями России являются все здравомыслящие силы в мире, считает он. Кроме того, замглавы МИД заявил, что Москва больше не будет устанавливать прежних дипломатических контактов.