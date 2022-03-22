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МИД заявил о маниакальных просьбах США порвать все контакты с Россией

Замглавы МИД Рябков заявил, что послы США просят страны прекратить контакты с Россией

Фото: Globallookpress.com

Послы США разъезжают по всему миру, маниакально уговаривая страны прекратить все контакты с Россией. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Американские послы, делегации колесят по миру с одним и тем же сигналом: "никаких контактов с Россией, Россия должна быть изолирована», — рассказал дипломат. Рябков назвал эти действия маниакальным желанием навязать всем свой взгляд.

При этом ранее Рябков подчеркнул, что больше половины населения Земли живет в государствах, которые отрицают диктат США. А друзьями России являются все здравомыслящие силы в мире, считает он. Кроме того, замглавы МИД заявил, что Москва больше не будет устанавливать прежних дипломатических контактов.

Виктория Кондратьева
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