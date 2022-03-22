Страны Евросоюза поспорили из-за российской нефти

CNBC сообщил, что Евросоюз вряд ли решится запретить импорт российской нефти

Европейский союз вряд ли решится немедленно ввести запрет на импорт российской нефти на фоне операции на Украине, узнал CNBC от источников, знакомых с ходом обсуждений.

По поводу возможности эмбарго страны спорят: Польша и Прибалтика активно поддерживают подобные меры, однако такие государства, как Германия и Венгрия, обеспокоены последствиями решения с точки зрения цен.

«Поддерживает идею меньшинство стран», — уточнил европейский чиновник, пожелавший сохранить анонимность в связи с чувствительным характером переговоров. Второй собеседник CNBC сообщил, что дискуссии пока продолжаются, однако маловероятно, что решение последует на этой неделе.

Будапешт уже официально заявлял, что не готов поддерживать санкции в отношении энергетического сектора. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указывал, что страна будет действовать в интересах собственной безопасности. Вице-премьер России Александр Новак, оценивая перспективы ухода Запада от российских поставок, предполагал, что цена нефти в таком случае может вырасти до 300 долларов за баррель. С заявлениями об отказе от поставок российской нефти ранее выступили США и Великобритания, однако их импорт был относительно незначителен.