Страны Евросоюза поспорили из-за российской нефти
Европейский союз вряд ли решится немедленно ввести запрет на импорт российской нефти на фоне операции на Украине, узнал CNBC от источников, знакомых с ходом обсуждений.
По поводу возможности эмбарго страны спорят: Польша и Прибалтика активно поддерживают подобные меры, однако такие государства, как Германия и Венгрия, обеспокоены последствиями решения с точки зрения цен.
«Поддерживает идею меньшинство стран», — уточнил европейский чиновник, пожелавший сохранить анонимность в связи с чувствительным характером переговоров. Второй собеседник CNBC сообщил, что дискуссии пока продолжаются, однако маловероятно, что решение последует на этой неделе.
Будапешт уже официально заявлял, что не готов поддерживать санкции в отношении энергетического сектора. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указывал, что страна будет действовать в интересах собственной безопасности. Вице-премьер России Александр Новак, оценивая перспективы ухода Запада от российских поставок, предполагал, что цена нефти в таком случае может вырасти до 300 долларов за баррель. С заявлениями об отказе от поставок российской нефти ранее выступили США и Великобритания, однако их импорт был относительно незначителен.