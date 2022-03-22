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Песков заявил об игнорировании Западом озабоченностей России до начала операции

Песков: Россия пару десятилетий пыталась донести до Запада озабоченности, но ее не слушали
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что западные страны десятилетиями игнорировали российские озабоченности в сфере безопасности до начала спецоперации на Украине. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN, передает ТАСС.

По его словам, намерение российского лидера Владимира Путина заключается в том, чтобы заставить мир слушать и понимать озабоченности России. Песков отметил, что пока не стало слишком поздно, российскими властями было принято решение начать спецоперацию, чтобы избавиться от «антироссии, созданной у ее границ».

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Россия располагала указаниями на то, что Киев готовился начать военную операцию против Донбасса. По его словам, Москва рассчитывала, что Украина никогда не будет готовиться к наступлению на Донбасс, а также надеялась на прогресс в переговорах в «нормандском формате».

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Марина Совина
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