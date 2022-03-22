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Президент клуба РПЛ выступил за сохранение госфинансирования футбола

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил за сохранение госфинансирования клубов РПЛ
Григорий Иванов

Григорий Иванов. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением относительно государственного финансирования клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Иванов выступил за сохранение госфинансирования российских клубов. Он обратил внимание на то, что даже лидеры отечественного футбола зависят от государственной поддержки. «Зачем условному РЖД платить зарплаты по 500 миллионов рублей? Хозяин — барин. У них совет директоров, они принимают решения», — заявил Иванов.

Ранее полузащитник «Ростова» Даниил Глебов высказался относительно возможного понижения зарплат в РПЛ. Футболист выразил мнение, что его партнеры по команде пойдут навстречу руководству, если потребуется.

16 марта «Матч ТВ» сообщил, что игроки «Краснодара» согласились на понижение окладов. У некоторых футболистов зарплата должна была сократиться в два или три раза.

Николай Костюков
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