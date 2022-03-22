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Летчик Ка-52 рассказал о боевых вылетах в ходе СВО

Пилот Ка-52 рассказал о боевых вылетах «на удары по объектам противника» в ходе СВО

Фото: Пресс-служба МО РФ / РИА Новости

Командир экипажа военного вертолета Ка-52 рассказал «Известиям» о боевых вылетах во время специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса.

«Очень часто туда летаем на удары по объектам противника. Группы противника остались еще во многих населенных пунктах, они еще не зачищены, приходится помогать. Вылетов очень много, регулярно летаем. После каждого вылета идет разбор полетов и подготовка к повторному вылету», — сказал пилот.

По его словам, «больше всего запомнился вылет на прикрытие колонн,... когда ты летишь и сопровождаешь свою технику, своих ребят». «Очень эмоционально начинаешь действовать в ситуации, когда начинается приближение противника в сторону твоих войск», — уточнил летчик.

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В марте Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударной группы вертолетов Ка-52 при высадке тактического десанта на один из украинских военных аэродромов.

В том же месяце пилот ударного вертолета Ка-52 рассказал о технике ухода от американского переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) FIM-92 Stinger в ходе СВО по защите Донбасса.

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Иван Потапов
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