Мэр близкого к Киеву города попросил жителей эвакуироваться

Городской глава Борисполя призвал жителей покинуть город

Жителей Борисполя призвали эвакуироваться из города. С таким призывом к горожанам обратился мэр города Владимир Борисенко. Борисполь расположен близко к Киеву, к юго-востоку от украинской столицы. Слова мэра передает РБК.

«Как показывает практика тех городов, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать вооруженным силам. Я обращаюсь к гражданскому населению: быть разумными, и обратиться в call-центр, и по возможности уехать из города», — пояснил Борисенко. Городской глава добавил, что власти готовы централизованно вывезти тех, у кого нет возможности выбраться из Борисполя самостоятельно.

Украинцев попросили покинуть один из ключевых городов центрального региона страны — в Борисполе расположен крупнейший аэропорт страны, а сам населенный пункт является третьим по величине в Киевской области (после Белой Церкви и Бровар). От Борисполя до центра Киева — 37 километров. Расстояние между границами административных единиц около 15 километров.

В рамках российской спецоперации на Украине до сих пор не поступало новостей о событиях в районе юго-восточнее Киева. 21 марта Министерство обороны России сообщило о ликвидации склада боеприпасов в районе Виноградарь, который расположен на северо-западе украинской столицы. Ранее в России назвали недостоверным сообщение Украины о якобы ликвидации российского десанта в аэропорту Гостомель вблизи Киева.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным тему Крыма и Донбасса.