Лыжница Непряева рассказала об отношении иностранных болельщиков

Российская лыжница Непряева рассказала, что многие иностранные фанаты ее поддерживают

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева заявила, что не все иностранные болельщики относятся к ней негативно. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, большое количество фанатов из-за рубежа обращается со словами поддержки. «Пишут, что они нас ждут назад, что любят нас и верят в нас, что мы — самые лучшие. Несмотря ни на что, много иностранцев пишут теплые слова», — рассказала Непряева.

Россиянка добавила, что некоторые поклонники лыжных гонок демонстрируют негатив по отношению к ней. «Не знаю, чего больше, я редко захожу читать комментарии в соцсетях. Но хорошее есть — это факт», — подчеркнула лыжница.

9 марта Непряева рассказала, что во время этапа Кубка мира в Холменколлене норвежские фанаты высказывали угрозы в адрес российских спортсменов. По ее словам, в отеле с ней общались недружелюбно.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.