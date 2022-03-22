Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Японцы представили миру странный логотип Всемирной выставки в Осаке

Япония заявила, что заставит мир полюбить странного персонажа с логотипа ЭКСПО в Осаке

Фото: Expo 2025

Япония представила странное существо, которое стало логотипом Всемирной выставки ЭКСПО, которая состоится в Осаке в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал издания РБК.

Персонаж представляет из себя синего гуманоида с пятью глазами на расплывшейся красной голове-кляксе и дружелюбной улыбкой. Что из себя представляет замысловатое создание, японцы не пояснили. Однако они заверили, что заставят весь мир полюбить это существо.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило об отказе от продолжения мирных переговоров с Японией из-за санкций, которые были введены Токио из-за начала спецоперации по демилитаризации Украины. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решение о выходе из диалога «исторически оправданным».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили предложение Зеленского провести референдум на Украине
Малайзия и Вьетнам выступили против санкций в отношении России
Киргизы вышли на митинг в поддержку России с плакатом «Мы за мигрантов!»
Президент клуба РПЛ выступил за сохранение госфинансирования футбола
Госдума создала комиссию для расследования биолабораторий на Украине
Американские компании захотели заставить работать по-новому
В ВОЗ назвали число нуждающихся в психологической помощи беженцев
На Украине завели дела против ректоров пяти российских вузов
В России ухудшилась ситуация со всей логистикой
Женщина отказалась от майонеза и похудела на 63 килограмма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.