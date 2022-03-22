Японцы представили миру странный логотип Всемирной выставки в Осаке

Япония заявила, что заставит мир полюбить странного персонажа с логотипа ЭКСПО в Осаке

Япония представила странное существо, которое стало логотипом Всемирной выставки ЭКСПО, которая состоится в Осаке в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал издания РБК.

Персонаж представляет из себя синего гуманоида с пятью глазами на расплывшейся красной голове-кляксе и дружелюбной улыбкой. Что из себя представляет замысловатое создание, японцы не пояснили. Однако они заверили, что заставят весь мир полюбить это существо.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило об отказе от продолжения мирных переговоров с Японией из-за санкций, которые были введены Токио из-за начала спецоперации по демилитаризации Украины. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решение о выходе из диалога «исторически оправданным».