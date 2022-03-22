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Глава РПЛ предупредил о риске снятия нескольких клубов с чемпионата России

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что несколько команд могут сняться с чемпионата России
Ашот Хачатурянц

Ашот Хачатурянц. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал о том, что несколько клубов могут досрочно завершить выступление в чемпионате страны в нынешнем сезоне. Об этом сообщает ТАСС.

По его заявлению, ряд команд рискует сняться с турнира из-за возможного ухода легионеров после паузы, связанной с матчами сборных. Глава РПЛ добавил, что это касается клубов из середины турнирной таблицы, но не уточнил, каких именно.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами РПЛ. После этого иностранцы начали массово покидать лигу. Больше всех пострадал «Краснодар», из которого ушли пятеро легионеров.

Ранее 22 марта Хачатурянц заявил о том, что клубы РПЛ поддержали расширение лиги. Число участников турнира планируется увеличить с 16 до 18 команд. Изменения должны вступить в силу с сезона-2022/2023.

Алексей Гусев
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