МИД России заявил о начале новой исторической эпохи

Замглавы МИД Рябков заявил о начале новой исторической эпохи и неприятии ценностей Запада

Происходящие в мире события в конечном итоге подведут черту под положительным отношением к глобализации и станут началом новой исторической эпохи. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Я думаю, что происходящее в конечном счете подведет черту перед благорасположением многих из нас, в том числе и в бизнесе, к тем, кто утверждал о незыблемости принципов экономической и иной глобализации. То время закончилось, начинается новая глава, новая историческая эпоха, если хотите», — указал он.

Дипломат уверен, что в будущем неприятие западных ценностей будет только расти.

Ранее Рябков заявил о невозможности отката отношений Москвы и коллективного Запада. Он также сказал, что США «стреляют себе в ногу», отказываясь от диалога по глобальной стратегической безопасности с Россией. Дипломат подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на грани разрыва.