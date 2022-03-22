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МИД России заявил о начале новой исторической эпохи

Замглавы МИД Рябков заявил о начале новой исторической эпохи и неприятии ценностей Запада

Фото: Globallookpress.com

Происходящие в мире события в конечном итоге подведут черту под положительным отношением к глобализации и станут началом новой исторической эпохи. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Я думаю, что происходящее в конечном счете подведет черту перед благорасположением многих из нас, в том числе и в бизнесе, к тем, кто утверждал о незыблемости принципов экономической и иной глобализации. То время закончилось, начинается новая глава, новая историческая эпоха, если хотите», — указал он.

Дипломат уверен, что в будущем неприятие западных ценностей будет только расти.

Ранее Рябков заявил о невозможности отката отношений Москвы и коллективного Запада. Он также сказал, что США «стреляют себе в ногу», отказываясь от диалога по глобальной стратегической безопасности с Россией. Дипломат подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на грани разрыва.

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Виктория Кондратьева
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