Стали известны ближайшие планы сборной России по футболу

Сборная России по футболу проведет открытые тренировки для СМИ

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал ближайшие планы национальной команды на учебно-тренировочном сборе на базе в Новогорске. Об этом сообщается на сайте организации.

Как стало известно, 23 и 25 марта сборная России проведет открытые тренировки для представителей СМИ. 26 марта команда Валерия Карпина потренируется с футболистами молодежной сборной.

К команде в Новогорске не присоединился нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Форвард попросил Карпина не вызывать его по семейным обстоятельствам. Также сборы пропустит другой игрок «Зенита» Вячеслав Караваев. Защитник мотивировал это желанием набрать необходимые кондиции.

Решение о проведении учебно-тренировочного сбора принято на фоне переноса матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на 19 и 20 марта. Команда Карпина будет работать в Новогорске с 21 по 27 марта.