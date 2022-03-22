Названа дата рассмотрения иска «Эха Москвы» из-за блокировки сайта радиостанции

Суд в Москве рассмотрит иск «Эха Москвы» к Генпрокуратуре и Роскомнадзору 20 апреля

Таганский суд Москвы 20 апреля начнет рассматривать иск «Эха Москвы» к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за блокировки сайта радиостанции. Дату заседания назвали в пресс-службе инстанции, передает ТАСС.

По данным агентства, представители «Эха Москвы» требуют признать незаконными требование Генпрокуратуры ограничить доступ к сайту радиостанции и последовавшее за ним уведомление Роскомнадзора о блокировке ресурса.

Отмечается, что рассмотрение дела начнется 20 апреля в 10:30.

Ранее бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил о намерении оспорить в судебном порядке требование Генпрокуратуры и действия Роскомнадзора, а также решение холдинга «Газпром-медиа» о ликвидации радиостанции.

О закрытии «Эха Москвы» стало известно 3 марта. По словам Венедиктова, решение об этом принял совет директоров СМИ.

1 марта сообщалось, что Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайту радиостанции. Как объяснили в ведомстве, на сайте «Эха Москвы» публиковались ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине. В тот же день Роскомнадзор заблокировал ресурс, принадлежащий радиостанции.