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На Украине завели дела против ректоров пяти российских вузов

Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела в отношении ректоров пяти вузов России

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура Украины завела уголовные дела по статье о покушении на территориальную целостность в отношении ректоров пяти российских вузов в Пензенской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной для возбуждения дел стало то, что руководители высших учебных заведений выступили в поддержку российской военной спецоперации на Украине, объяснили в генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что подозрение было предъявлено ректорам Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, Пензенского государственного университета, Пензенского государственного технологического университета, Пензенского агропромышленного колледжа и Пензенского государственного аграрного университета. Против каждого из них было заведено дело по части 3 статьи 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность Украины).

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Ранее Генпрокуратура Украины сообщила о возбуждении уголовных дел против ряда российских чиновников. В их число попали главком ВКС России Сергей Суровикин и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На данный момент, как отмечают в ведомстве, на Украине возбуждены дела в отношении 65 чиновников и военных руководителей из России.

В ответ на эти действия глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против должностных лиц Генпрокуратуры Украины.

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Алевтина Запольская
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