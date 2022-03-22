Байден заявил о достаточном количестве оборонительных средств у Украины

Байден заявил, что Украине хватает оборонительного оборудования для выполнения своих задач

Президент США Джо Байден на встрече с представителями американского бизнеса заявил о достаточном количестве оборонительных средств у Украины. По его словам, их хватает для выполнения своих задач, передает ТАСС.

«Идея в том, что им не хватает сложного оборудования, не точна», — указал лидер Соединенных Штатов.

Байден добавил, что оценки НАТО и американских военных свидетельствуют о том, что у Киева есть все необходимое для продолжения «того, что они делают».

Ранее высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил, что оборонная помощь в размере 800 миллионов долларов от США пока не дошла до Украины. Он выразил надежду, что она прибудет в ближайшее время, по крайней мере первые партии.

10 марта стало известно, что палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год — в него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине. За 2021 год Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму более миллиарда долларов. На Украину отправились противоминометные радары, электронное и медицинское оборудование, транспортные средства, патрульные катера, вертолеты и другое.

