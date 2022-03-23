Медведи в Московском зоопарке проснулись раньше срока

Медведи в Московском зоопарке вышли из спячки на неделю раньше срока

В Московском зоопарке вышли из спячки камчатская бурая медведица и гималайский медведь. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что 30-летняя Роза и 28-летний Аладдин провели в спячке более трех месяцев. За это время они потеряли около четверти своего веса.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, хищники покинули свои берлоги на неделю раньше положенного срока. Это произошло из-за резкого потепления в столице. Теперь животные выходят в уличный вольер, чтобы подышать свежим воздухом и погреться на солнце.

Ранее житель Мурманской области Александр Воронин обнаружил следы бурого медведя, который вышел из берлоги после спячки. Он предупредил местных жителей об опасности встречи с хищником и опубликовал фотографии находки в сети. Судя по фото, найденные следы — около 20 сантиметров в диаметре. Воронин уточнил, что они принадлежат самцам медведя, которые выходят из спячки первыми.