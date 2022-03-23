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В Госдуме назвали причину желания США исключить Россию из G20

Депутат Чепа заявил, что США противостоят возможности России высказывать свою точку зрения

Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты противостоят возможности России высказать свою точку зрения по различным вопросам на международных площадках. Такую причину желания США исключить страну из «Большой двадцатки» (G20) назвал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пишут «Известия».

По его словам, в настоящее время любые переговоры в мире важны, как для «Двадцатки», и для «Семерки». Для их ведения необходимо иметь возможность донести свою точку зрения. «Сегодня войну России объявили США. И все, что происходит, — это результат этой войны. И, конечно, американцев очень волнует возможность того, что на любой встрече, включая «Двадцатку», мы сможем высказывать свою точку зрению по тому или иному вопросу. Они всячески этому противостоят», — уточнил Чепа.

Кто хочет слышать Россию, те услышат, добавил депутат. В G20 есть страны, которые будут противостоять исключению России, например, Китай. Там прекрасно понимают, что у разных государств должна быть противоположная точка зрения, об этом нужно говорить, заключил политик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива советника президента США Джейка Салливана об исключении России из «Большой двадцатки» — это политика давления Вашингтона на другие страны, однако ряд государств все равно будет придерживаться своего мнения.

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Юлия Ямпольская
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