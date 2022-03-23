Москвичи подрались из-за древних пирамид Египта

Двое молодых людей в Москве устроили драку из-за спора о пирамидах Древнего Египта

Двое молодых людей в Москве устроили драку из-за спора о технологии строительства пирамид Древнего Египта. Об этом в среду, 23 марта, сообщает Telegram-канал Baza.

Компания из трех москвичей выпивала в квартире. Во время застолья друзья начали обсуждать, из чего изготавливались блоки для знаменитых египетских пирамид.

Один из молодых людей уверял, что египтяне использовали песок для изготовления пирамид. Его оппонент полагал, что все же для строительства применялся бетон.

Двое москвичей продолжили свой спор о древних технологиях на улице. Свою правоту каждый начал отстаивать на кулаках. За происходящим в это время наблюдал третий участник вечеринки. Он попытался угомонить знакомых, но у него ничего не вышло.

Остановить драку помогли прибывшие полицейские. Серьезных травм никто из москвичей не получил. Однако на спорщиков о Древнем Египте составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что около 20 человек с битами устроили драку во дворе жилого комплекса в Новой Москве, на Скандинавском бульваре. Участвующие в потасовке использовали биты и палки.