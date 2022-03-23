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«Роскосмос» назвал общее число доставленных на МКС астронавтов

В «Роскосмосе» сообщили, что Россия доставила на МКС 93 космонавтов из 17 стран

Фото: Globallookpress.com

Общее число доставленных на Международную космическую станцию (МКС) зарубежных астронавтов составило 93. Его назвал «Роскосмос».

«Всего [российские транспортные пилотируемые корабли] "Союзы" использовались для полета 93 зарубежных космонавтов из 17 стран», — говорится в сообщении госкорпорации. Из них, в частности, граждан США — 61 человек, Японии — девять, Италии и Канады — по четыре человека, Франции и Германии — по два, ЮАР, Бельгии, Испании, Нидерландов, Бразилии, Малайзии, Южной Кореи, Дании, Казахстана, Великобритании и ОАЭ — по одному космонавту.

Госкорпорация напомнила, что астронавт НАСА Марк Ванде Хай 30 марта 2022 года вернется на Землю на корабле «Союз МС-19» вместе с космонавтами «Роскосмоса» Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым.

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18 марта корабль «Союз МС-21» с тремя российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым на борту пристыковался к МКС в ручном режиме.

Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-21» («С.П. Королев») была запущена с комплекса площадки № 31 космодрома Байконур. Как отметил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, впервые за долгие годы на нем отправился полностью российский экипаж.

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Иван Потапов
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