В Белоруссии назвали число шпионов среди сотрудников дипмиссии Украины

В Белоруссии 14 из 20 дипломатов Украины уличили в шпионаже и работе на разведку

Украинскую дипмиссию в Белоруссии охарактеризовали как прикрытие для деятельности украинской разведки, уличив в шпионаже значительное число сотрудников. Такие заявления сделал председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин, передает БЕЛТА.

Гигин рассказал, что 14 из 20 работников украинского посольства в Минске так или иначе были связаны с разведывательной деятельностью. Он назвал дипмиссию Украины «шпионским кублом», целью которого был подрыв белорусской государственности. «В отношении украинского посольства у нас никогда особых иллюзий не было. Украинская дипломатия — это нечто особенное», — заключил Гигин.

22 марта белорусские спецслужбы заявили о ликвидации украинской резидентуры на территории республики. По данным КГБ Белоруссии, около двух десятков человек, действовавших под видом дипломатов, на деле оказались кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины.

После того как эти сведения были озвучены, власти Белоруссии выслали из страны большинство украинских дипломатов и приняли решение закрыть генеральное консульство Украины в Бресте. В Минске останется только пять сотрудников дипмиссии из Киева, включая самого посла Игоря Кизима.